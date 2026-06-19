صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی؛مختلف جرائم میں ملوث 20ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی؛مختلف جرائم میں ملوث 20ملزم گرفتار

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 20ملزمان کو گرفتار کرلیا ۔ ایک گروہ سے مہران کار اور 6مسروقہ موٹر سائیکل برآمد ہو ئے ۔۔۔۔

 روات پولیس نے قتل کے مقدمے میں مطلوب چھٹے اشتہاری کو گرفتارکرلیا ۔ تھانہ سٹی پولیس نے سابقہ رنجش کی بنیاد پر راہگیر سمیت تین شہریوں کو زخمی کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا ، صادق آباد پولیس نے شہری کے گھر پر فائرنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے 3ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پوٹھوہار ڈویژن پولیس نے 5ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے ایک کلو 650گرام چرس اور بڑی مختلف مقدار میں شراب برآمد کی جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے پر 5ملزموں کو حراست میں لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پھیلانے کیخلاف کریک ڈائون 5 بھٹے مسمار

معاون خصوصی، کمشنر اور آر پی او کا جلوس کے روٹس کا دورہ

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کنٹرول روم کا دورہ

تھانہ قائد آباد کا خطرناک اشتہاری مجرم پولیس خدمت مرکز سے گرفتار

سلانوالی روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ