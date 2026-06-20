صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی،گودام میں چوری کی واردات میں ملوث شخص گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی،گودام میں چوری کی واردات میں ملوث شخص گرفتار

راولپنڈی(این این آئی)تھانہ سٹی پولیس نے گودام میں چوری کی واردات میں ملوث شخص گرفتارکرکے 5 لاکھ سے زائد مالیت کے مسروقہ 102 امپورٹڈ الیکٹرک گیزر برآمدکرلئے ۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گودام میں چوری کی واردات میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا، زیر حراست شخص سے 5 لاکھ سے زائد مالیت کے مسروقہ 102 امپورٹڈ الیکٹرک گیزر برآمد ہوئے ، زیر حراست شخص نے گودام کے ملازم کے ساتھ مل کر الیکڑک گیزر چرائے اور مارکیٹ میں فروخت کر دیئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

امن وامان کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس ، محرم جلوسوں کے مقررہ اوقات کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت

سی سی ڈی کے اقدامات، فیصل آباد: جرائم کی شرح میں 52 فیصد کمی

100 مستحق خاندانوں میں بلاسود قرضوں کے چیک تقسیم

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

محرم الحرام کے لیے چنیوٹ پولیس کے سخت سکیورٹی انتظامات

کمالیہ: محرم انتظامات، اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن