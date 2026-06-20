صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسپریس وے پر تمام ٹیوب ویلز کا آپریشن فوری بند کرنیکا حکم

  • اسلام آباد
ایکسپریس وے پر تمام ٹیوب ویلز کا آپریشن فوری بند کرنیکا حکم

فیض آباد سے کورال انٹرچینج تک نصب ٹیوب ویلز کیلئے جاری کردہ این او سی منسوخ

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے کے شعبہ واٹرڈائریکٹوریٹ نے اسلام آباد ایکسپریس وے کی سروس روڈ پر فیض آباد سے کورال انٹرچینج تک نصب ٹیوب ویلز کیلئے جاری کردہ این او سی منسوخ کرتے ہوئے ان کا آپریشن فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ یہ فیصلہ مقامی آبادی کی جانب سے پانی کی شدید قلت کے باعث کئے گئے ،سی ڈی اے کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق 10 جون 2022 کو واسا راولپنڈی کو اسلام آباد ایکسپریس وے کے ساتھ گرین بیلٹ میں 15 ٹیوب ویلز نصب کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم بعد ازاں یہ انکشاف ہوا کہ علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح کو مدنظر رکھے بغیر جاری کیے گئے اس این او سی کے نتیجے میں پانی کے بے دریغ استعمال سے مقامی آبادی کے گھریلو بور اور نجی ٹیوب ویلز خشک ہونا شروع ہو گئے ، جس سے لاکھوں شہری پانی کی شدید قلت کا شکار ہو گئے ۔ سی ڈی اے کے حکم نامے کے مطابق اسلام آباد ایکسپریس وے کے ملحقہ علاقوں میں پانی نکالنے یا نئے ٹیوب ویلز لگانے کے لیے جاری تمام این او سیز منسوخ تصور ہوں گے اور موجودہ ٹیوب ویلز کا آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ سی ڈی اے نے واضح کیا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

یہ احکامات ممبر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ (پی اینڈ ڈی) سی ڈی اے کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد واٹر سردار خان زمری نے جاری کیے ہیں۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن