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سرچ آپریشنز ،14مشکوک افراد ،19موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
سرچ آپریشنز ،14مشکوک افراد ،19موٹر سائیکل تھانے بند

589 افراد،345 گھرانوں، 43 ہوٹلوں ، 252 موٹر سائیکلوں،168گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 589 افراد ،345 گھرانوں، 43 ہوٹلوں، 106دکا نیں، 252   موٹر سائیکلوں اور 168 گاڑیو ں کو چیک کیا گیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 14 مشکوک افراد اور 19موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

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