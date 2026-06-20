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اسلام آباد ،14اشتہاریوں سمیت 22جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،14اشتہاریوں سمیت 22جرائم پیشہ افراد گرفتار

آبپارہ ، مارگلہ ، انڈسٹریل ایریا، سبزی منڈی، شمس کالونی اور لوہی بھیر میں کارروائیاں ملزمان کے قبضہ سے 1,025گرام چرس،552گرام آئس،10بوتلیں شراب برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتار ی کیلئے کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ آبپارہ ، تھانہ مارگلہ، تھانہ سنگجانی ، تھانہ انڈسٹریل ایریا، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ شمس کالونی اور تھانہ لوہی بھیر پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,025 گرام چرس،552 گرام آئس،10 بوتلیں شراب اور مختلف بور کے پانچ عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 14 مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی ۔

 

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