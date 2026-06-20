صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئیسکو ریجن میں بوجہ ضروری سسٹم مینٹیننس آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
آئیسکو ریجن میں بوجہ ضروری سسٹم مینٹیننس آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

اسلام آباد (اے پی پی آئیسکو نے آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا ۔ ترجمان آئیسکو کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس/ڈویلمپنٹ ورکس کے باعث آئیسکو ریجن کے اسلام آباد،راولپنڈی ، اٹک،چکوال اور جہلم سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کر نے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔

آئیسکو نے آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا ۔ ترجمان آئیسکو کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس/ڈویلمپنٹ ورکس کے باعث آئیسکو ریجن کے اسلام آباد،راولپنڈی ، اٹک،چکوال اور جہلم سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کر نے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہسپتالوں میں سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی قلت ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

کمشنر سرگودھا کا محرم الحرام کے سلسلہ میں اہم ویڈیو لنک اجلاس

محرم ،سکیورٹی کے فول پروف انتظامات، معاون خصوصی کا دورہ

میانوالی:ڈی پی او اور ڈی سی کا امام بارگاہ غلام محمد شاہ کا دورہ

بھیرہ:ڈی ایچ کیو سرگودھا میں جدید سٹروک سینٹر کا قیام

میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن