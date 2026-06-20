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چند روز میں اہم کامیابیاں ،قتل کیس کے 3ملزم گرفتار ،آئی جی

  • اسلام آباد
چند روز میں اہم کامیابیاں ،قتل کیس کے 3ملزم گرفتار ،آئی جی

دوہرے قتل کیس کا مرکزی ملزم پکڑلیا ،اہم قتل کیسز 48 گھنٹوں میں حل،پریس کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے گزشتہ چند روز میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ، دوہرے قتل کیس کا مرکزی ملزم 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا، 117 سی ڈی آرز اور 41 کیمروں کی مدد سے پولیس ٹیموں نے سفاک قاتل کی گرفتاری یقینی بنائی، اس کے علاوہ مؤثر حکمت عملی کی بدولت اہم قتل کیسز 24 سے 48 گھنٹوں میں حل کیے ۔ ڈی آئی جی جواد طارق اور ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے دو دن قبل تھانہ آبپارہ کی حدود میں رات کے وقت ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ملزم بلال حسین نے گھریلو تنازع کی بنا پر اپنی سابقہ اہلیہ فرحانہ یونس اور نگہت یاسمین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ خیبرپختونخوا پولیس اور انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا کا خصوصی شکریہ ادا کیا جن کے بھرپور تعاون سے سفاک ملزم بلال کو گرفتار کرنا ممکن ہو سکا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے آلات قتل بھی برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان محمد حسین اور مدثر سے تفتیش جاری ہے ۔آئی جی نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد پولیس کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ پیشگی پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ اور جرائم کی بروقت نشاندہی کے لیے جدید اور مؤثر طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی 15 جون 2026 کو تھانہ کورال کی حدود میں طارق نامی شخص نے اپنی بیوی عشرت فاطمہ کو قتل کیا تھا، جس میں ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ 

 

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