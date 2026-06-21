راولپنڈی ، 17ملزمان گرفتار مسروقہ سامان ، اسلحہ اور شراب برآمد
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کے دوران 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ سامان، نقدی، غیر ملکی کرنسی، موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور شراب بھی برآمد کر لی گئی۔
پولیس ترجمان کے مطابق روات کے علاقے میں چند روز قبل ایک خاتون کے گھر میں چوری کی واردات میں ملوث گھریلو ملازمہ اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ زیر حراست بہن بھائیوں سے 26 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان برآمد ہوا جس میں ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات، 5 لاکھ 3 ہزار روپے نقدی، غیر ملکی کرنسی، قیمتی بیگز، گھڑیاں اور دیگر سامان شامل ہے ۔