صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، 17ملزمان گرفتار مسروقہ سامان ، اسلحہ اور شراب برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی ، 17ملزمان گرفتار مسروقہ سامان ، اسلحہ اور شراب برآمد

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کے دوران 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ سامان، نقدی، غیر ملکی کرنسی، موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور شراب بھی برآمد کر لی گئی۔

پولیس ترجمان کے مطابق روات کے علاقے میں چند روز قبل ایک خاتون کے گھر میں چوری کی واردات میں ملوث گھریلو ملازمہ اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ زیر حراست بہن بھائیوں سے 26 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان برآمد ہوا جس میں ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات، 5 لاکھ 3 ہزار روپے نقدی، غیر ملکی کرنسی، قیمتی بیگز، گھڑیاں اور دیگر سامان شامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت

چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر

کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا

30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے

محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل