مردان، جوڑے کے قتل کے محرکات بے نقاب کیے جائیں، سردار رمیش سنگھ
مردان (نمائندہ دنیا )پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ نے خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مردان میں سکھ جوڑے کے بہیمانہ قتل کے محرکات کو بے نقاب کیا جائے اور صوبے بھر میں اقلیتی برادریوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو اپنے اہلکاروں کی ذہنی حالت اور رویوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔وہ مردان میں اقلیتی رکن صوبائی اسمبلی سریش کمار اور مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر سید عنایت شاہ باچا کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ۔