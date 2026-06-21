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اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ،گرینڈ جرگہ

  • اسلام آباد
اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ،گرینڈ جرگہ

کوہاٹ(نماندہ دنیا)خیبرپختونخوا کے وزیر اطلاعات و تعلقاتِ عامہ شفیع جان، سابق وفاقی وزیر داخلہ و رکن قومی اسمبلی شہریار خان آفریدی اور اراکین صوبائی اسمبلی داؤد شاہ آفریدی اور اورنگزیب اورکزئی نے کہا ہے۔۔۔

 کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ملک دشمن عناصر فرقہ واریت کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاہم حکومت، علماء اور عوام کے باہمی تعاون سے ایسی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے حوالے سے منعقدہ گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جرگہ میں کوہاٹ، اورکزئی، ہنگو اور کرم کے اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، علماء کرام، قبائلی عمائدین اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 

 

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