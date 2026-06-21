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ایبٹ آباد،گھریلو تنازعہ پر دیور نے بھابھی پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی

  • اسلام آباد
ایبٹ آباد،گھریلو تنازعہ پر دیور نے بھابھی پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی

ایبٹ آباد(آئی این پی ) ایبٹ آباد میں گھریلو تنازعے پر دیور نے بھابھی پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔

 یہ لرزہ خیز واقعہ ایبٹ آباد کے تھانہ لورہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں دیور نے گھریلو تنازعے پر اپنی سگی بھابھی کو آگ لگا دی۔پولیس ذرائع کے مطابقملزم عدیل نے مبینہ طور پر گھریلو جھگڑے کے دوران اپنی 32 سالہ بھابھی صائمہ پر پیٹرول یا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔متاثرہ خاتون صائمہ کا تعلق مری کے گاں تریٹ سے ہے اور وہ تین بچوں کی ماں ہے ، واقعے کے وقت خاتون کا شوہر، عطار، کام کے سلسلے میں راولپنڈی میں موجود تھا اور گھر پر موجود نہیں تھا۔ 

 

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