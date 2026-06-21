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آئی بی سی سی ،بین الاقوامی درخواست دہندگان کیلئے آن لائن ادائیگی کی سہولت

  • اسلام آباد
آئی بی سی سی ،بین الاقوامی درخواست دہندگان کیلئے آن لائن ادائیگی کی سہولت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (IBCC) نے بین الاقوامی ایکویولینس کے درخواست دہندگان کے لیے IBCC ePay کے نام سے آن لائن Visa اور MasterCard ادائیگی کی سہولت متعارف کرا دی ہے ، جس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے سے محفوظ، تیز رفتار اور ۔۔

آسان انداز میں فیس جمع کروائی جا سکے گی۔یہ سہولت بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں، بین الاقوامی طلبہ اور غیر ملکی درخواست دہندگان کی سہولت کے لیے متعارف کرائی گئی ہے جو آئی بی سی سی سے ایکویولینس خدمات حاصل کرتے ہیں۔ 

 

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