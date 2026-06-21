آئی بی سی سی ،بین الاقوامی درخواست دہندگان کیلئے آن لائن ادائیگی کی سہولت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (IBCC) نے بین الاقوامی ایکویولینس کے درخواست دہندگان کے لیے IBCC ePay کے نام سے آن لائن Visa اور MasterCard ادائیگی کی سہولت متعارف کرا دی ہے ، جس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے سے محفوظ، تیز رفتار اور ۔۔
آسان انداز میں فیس جمع کروائی جا سکے گی۔یہ سہولت بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں، بین الاقوامی طلبہ اور غیر ملکی درخواست دہندگان کی سہولت کے لیے متعارف کرائی گئی ہے جو آئی بی سی سی سے ایکویولینس خدمات حاصل کرتے ہیں۔