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اسلام آباد ،پیدائش ،وفات کا اندراج آن لائن ہوگا

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،پیدائش ،وفات کا اندراج آن لائن ہوگا

شہری اب گھر بیٹھے پاک آئی ڈی کے ذریعے سرٹیفکیٹ حاصل کرسکیں گے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے ، ایم سی آئی نے پیدائش و وفات کے اندراج کے نظام کو آن لائن کر دیا ہے ،شہری اب گھر بیٹھے پیدائش و وفات کے اندارج کروا کر سرٹیفکیٹ حاصل کرسکیں گے ۔ چیف کمشنر و چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف نے اس سہولت کا باقاعدہ افتتاح کردیا۔ چیف آفیسر ایم سی آئی، نادرا اور سی ڈی اے کے افسران بھی موجود تھے ۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ سروس پاک آئی ڈی ایپ پر نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے اشتراک سے فراہم کی جا رہی ہے ۔ سہولت کے تحت درخواست جمع کروانے ، محفوظ آن لائن ادائیگی کرنے اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے تمام مراحل پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے مکمل کئے جاسکیں گے ۔ شہری اب محفوظ آن لائن ادائیگی اور درخواست جمع کروا کر منظور شدہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ براہِ راست اپنے موبائل فون پر وصول کرسکیں گے ۔ 

 

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