اسلام آباد ،پیدائش ،وفات کا اندراج آن لائن ہوگا
شہری اب گھر بیٹھے پاک آئی ڈی کے ذریعے سرٹیفکیٹ حاصل کرسکیں گے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے ، ایم سی آئی نے پیدائش و وفات کے اندراج کے نظام کو آن لائن کر دیا ہے ،شہری اب گھر بیٹھے پیدائش و وفات کے اندارج کروا کر سرٹیفکیٹ حاصل کرسکیں گے ۔ چیف کمشنر و چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف نے اس سہولت کا باقاعدہ افتتاح کردیا۔ چیف آفیسر ایم سی آئی، نادرا اور سی ڈی اے کے افسران بھی موجود تھے ۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ سروس پاک آئی ڈی ایپ پر نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے اشتراک سے فراہم کی جا رہی ہے ۔ سہولت کے تحت درخواست جمع کروانے ، محفوظ آن لائن ادائیگی کرنے اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے تمام مراحل پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے مکمل کئے جاسکیں گے ۔ شہری اب محفوظ آن لائن ادائیگی اور درخواست جمع کروا کر منظور شدہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ براہِ راست اپنے موبائل فون پر وصول کرسکیں گے ۔