اے این ایف کی کارروائیاں ، 2خواتین سمیت 6 منشیات سمگلر گرفتار
2کروڑ 81لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 145.505کلو گرام منشیات برآمد
اسلام آباد (اے پی پی)اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈان کرتے ہوئے 2کروڑ 81لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 145.505کلو گرام منشیات برآمد کرکے 2خواتین سمیت 6ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق کارروائیوں کے دوران ملتان میں واقع کوریئر آفس میں ارجنٹائن سے آنیوالے پارسل میں لیڈیز اسیسریز سے 205 گرام کوکین جبکہ ترنول پھاٹک اسلام آباد کے قریب 2ملزمان کے قبضے سے 4.8 کلوگرام چرس،حسن ابدال اٹک کے قریب گاڑی سے 3.6 کلوگرام چرس برآمد کرکے 2ملزمان کو گرفتار ،جی ٹی روڈ پشاور کے قریب 2خواتین کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس ،مرتضی چورنگی ملیر کراچی کے قریب 62 کلوگرام آئس،سٹی بائی پاس ڈسٹرکٹ چاغی کے قریب ٹرک سے 70 کلوگرام افیون،اسلام آباد کوریئر آفس میں پارسل میں شوز باکس سے 2.5 کلوگرام چرس برآمد کرلی۔