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اسلام آباد ،11 مشکوک افراد،23 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،11 مشکوک افراد،23 موٹر سائیکل تھانے بند

سرچ آپریشنز کے دوران 466افراد،247گھرانوں، 35ہوٹلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 466 افراد،247 گھرانوں، 35 ہوٹلوں، 52دکانیں، 221 موٹر سائیکلوں اور 102گاڑیوں کو چیک کیا گیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 11مشکوک افراد اور 23موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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