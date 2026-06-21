اسلام آباد ،11 مشکوک افراد،23 موٹر سائیکل تھانے بند
سرچ آپریشنز کے دوران 466افراد،247گھرانوں، 35ہوٹلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 466 افراد،247 گھرانوں، 35 ہوٹلوں، 52دکانیں، 221 موٹر سائیکلوں اور 102گاڑیوں کو چیک کیا گیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 11مشکوک افراد اور 23موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔