فوڈ سیفٹی کی خلاف ورزی ،راوت میں سٹرنگ بیوریجز کیخلاف پابندی
پنجاب فوڈ اتھارٹی کا یونٹ کا دورہ ، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ سسٹم غائب ،جگہ جگہ پانی
راولپنڈی (دنیا رپورٹ )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے راوت انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم غیر رجسٹرڈ کاربونیٹڈ مشروبات تیار کرنے والے یونٹ سٹرنگ بیوریجز پرائیویٹ لمیٹڈ کے معائنے کے دوران متعدد فوڈ سیفٹی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر جاری کر دیا ہے ۔معائنہ رپورٹ کے مطابق آر سی سی آئی، راوت انڈسٹریل اسٹیٹ، پلاٹ نمبر 3، اسٹریٹ W-4 میں واقع مذکورہ یونٹ میں غیر منظور شدہ اور غیر رجسٹرڈ مصنوعات ذخیرہ کی جا رہی تھیں۔ اتھارٹی نے یہ بھی نشاندہی کی کہ کمپنی کے کاربونیٹڈ مشروبات \"بگ ایپل\" اور \"بگی لیچی\" مارکیٹ میں پہلے سے دستیاب بعض برانڈز سے غیر معمولی مماثلت رکھتے ہیں۔رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فیکٹری میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ سسٹم موجود نہیں تھا، احاطے میں جگہ جگہ کھڑا پانی پایا گیا۔