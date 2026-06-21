پی ایم اینڈ ڈی سی کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے اصلاحات کی ہدایات
ڈبل فیس ادائیگیوں،فیس ریفنڈ کی درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ،رضوان تاج
اسلام آباد(دنیا رپورٹ )پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے رجسٹرار پی ایم اینڈ ڈی سی کی موجودگی میں تمام شعبہ جات کے سربراہان (HODs) کا اجلاس ہوا،اجلاس کا مقصد مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا، انتظامی مسائل کا حل تلاش کرنا اور ادارے میں کارکردگی، شفافیت اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات متعارف کروانا تھا۔اجلاس کے دوران تمام شعبہ جات کے سربراہان نے اپنی کارکردگی، زیر التوا معاملات، عملے کی حاضری، انتظامی مسائل اور مجوزہ اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی۔تفصیلی غور و خوض کے بعد ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے اور عوامی خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے ۔فنانس ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں سے متعلق مالی دستاویزات کی تصدیق، ڈبل فیس ادائیگیوں اور فیس ریفنڈ کی درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ۔ ان معاملات کی بروقت تکمیل کے لیے آئی ٹی (IT) ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے ایک خصوصی ٹریکنگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔