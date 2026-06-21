وفاقی دارالحکومت کو ڈینگی سے محفوظ رکھنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن
متعدد افراد گرفتار، دفاتر اور دکانیں سیل ، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کا سلسلہ تیز
اسلام آباد (این این آئی) وفاقی دارالحکومت کو ڈینگی وائرس سے محفوظ رکھنے کیلئے ضلعی انتظامیہ نے انسدادِ ڈینگی مہم کے تحت مختلف علاقوں میں کارروائیاں تیز کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار اور کئی دفاتر و دکانوں کو سیل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لاروا کی افزائش اور انسدادِ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف یومیہ بنیادوں پر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ کارروائیوں کے دوران ایف-6 اور ایف-7 سیکٹرز سے 13 جبکہ جی-6 سیکٹر سے 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ریڈ زون میں انسدادِ ڈینگی ضوابط کی خلاف ورزی پر 5 افراد کو حراست میں لے کر متعلقہ تھانوں منتقل کیا گیا، جبکہ ای-11 میں دو دفاتر اور تین دکانوں کو سیل کر کے 4 افراد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔اسی طرح جی-13 سیکٹر میں بھی ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دو افراد کو تھانے منتقل کیا گیا جبکہ ایک دفتر کو سیل کر دیا گیا۔