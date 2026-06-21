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9اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
9اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد گرفتار

ملزمان کے قبضہ سے 2,170گرام چرس،2,100گرام آئس،15بوتلیں شراب ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث نو مجرمان اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ مارگلہ، تھانہ رمنا، تھانہ گولڑہ، تھانہ سمبل، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ کھنہ ، تھانہ نیلور اور تھانہ بھارہ کہو پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 2,170 گرام چرس،2,100 گرام آئس،15بوتلیں شراب اورایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیا ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

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