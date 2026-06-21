9اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد گرفتار
ملزمان کے قبضہ سے 2,170گرام چرس،2,100گرام آئس،15بوتلیں شراب ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث نو مجرمان اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ مارگلہ، تھانہ رمنا، تھانہ گولڑہ، تھانہ سمبل، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ کھنہ ، تھانہ نیلور اور تھانہ بھارہ کہو پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 2,170 گرام چرس،2,100 گرام آئس،15بوتلیں شراب اورایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیا ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔