اسلام آباد میں فضائی آلودگی کا خاتمہ ، ماحولیاتی تحفظ ترجیح ،سہیل اشرف
اے ڈی بی کے وفد کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات ،منصوبوں پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر سہیل اشرف کی ماحولیاتی تحفظ، ائیر کوالٹی کی بہتری اور شہر کی فضاء کو بہتر بنانے کے حوالے سے اے ڈی بی (ADB) کے وفد سے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات ہوئی جسمیں اے ڈی بی وفد میں شامل پرنسپل فنانشل سیکٹر سپیشلسٹ اینڈریو سی میکارٹنی Andrew C. Mccartney اور اے ڈی بی اربن ٹیم کے ماہرین سمیت سی ڈی اے کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ملاقات میں دارالحکومت اسلام آباد میں فضائی آلودگی جیسے چیلنجز، ائیر کوالٹی میں بہتری اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں فضائی آلودگی کا خاتمے سمیت ماحولیاتی تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ اسلام آباد کے گرین کور کو برقرار رکھنے کیلئے ہر ممکن اقدام اٹھائے جارہے ہیں اور اس ضمن میں پالیسی فیصلوں کیساتھ ساتھ مختلف ماحول دوست اقدامات پر کام کیا جارہا ہے ۔
اے ڈی بی کے کلین ایئر فنانس اینڈ ایمیشن ریڈکشن سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت دارالحکومت اسلام آباد کے فضائی معیار کو بہتر بنانے کیلئے جدید اقدامات اور پائلٹ منصوبوں کیلئے ایک ماڈل سٹی بنایا جائیگا۔ دریں اثنا چیئرمین سی ڈی اے اور بنگلہ دیش کے سفیر محمد اقبال حسین کی سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات ہوئی ،باہمی دلچسپی کے امور سمیت دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہیل اشرف نے کہا کہ پاکستان اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کیساتھ تعلقات کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔