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منشیات فروشی کے مقدمے میں ملوث مجرم کو سزا

  • اسلام آباد
منشیات فروشی کے مقدمے میں ملوث مجرم کو سزا

راولپنڈی (اے پی پی):راولپنڈی کی مقامی عدالت نے منشیات فروشی کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو قید و جرمانے کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق مجرم شہزاد کو تھانہ سول لائنز پولیس نے دسمبر 2024 میں گرفتار کیا تھا جس کے قبضے سے 1کلو 560 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم شہزاد کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

راولپنڈی کی مقامی عدالت نے منشیات فروشی کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو قید و جرمانے کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق مجرم شہزاد کو تھانہ سول لائنز پولیس نے دسمبر 2024 میں گرفتار کیا تھا جس کے قبضے سے 1کلو 560 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم شہزاد کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

 

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