ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی کا ٹیکسلا میں محرم کے جلوس روٹس کا دورہ
راولپنڈی(این این آئی)سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب نے ۔۔
ٹیکسلا کے علاقہ میں 10ویں اور 13ویں محرم الحرام کے جلوس کے روٹ کا دورہ کیا اور ہدایات دیں۔ تفصیلات کے مطابق سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب نے ٹیکسلا کے علاقہ میں 10ویں اور 13ویں محرم الحرام کے جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا، ایس پی پوٹھوہار، ڈی ایس پی ٹیکسلا،ایس ایچ او ٹیکسلا سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے ۔