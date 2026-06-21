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ڈی آئی جی کا دیگر افسروں کے ہمراہ امام بارگاہ کا دورہ ،سکیورٹی کا جائزہ

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا دیگر افسروں کے ہمراہ امام بارگاہ کا دورہ ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آپریشنز قاضی علی رضا نے چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہرخان ،اے ڈی سی جی اسلام آباد صاحبزادہ محمد یوسف اور۔۔

 ایس پی سٹی ڈاکٹر ایاز حسین کے ہمراہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے مختلف امام بارگاہ کا دورہ کیا۔ سکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں، جلوسوں کے روٹس، چیکنگ پوائنٹس اور تعینات پولیس نفری کے فرائض کا تفصیلی معائنہ کیا۔ 

 

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