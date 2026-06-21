ڈی آئی جی کا دیگر افسروں کے ہمراہ امام بارگاہ کا دورہ ،سکیورٹی کا جائزہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آپریشنز قاضی علی رضا نے چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہرخان ،اے ڈی سی جی اسلام آباد صاحبزادہ محمد یوسف اور۔۔
ایس پی سٹی ڈاکٹر ایاز حسین کے ہمراہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے مختلف امام بارگاہ کا دورہ کیا۔ سکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں، جلوسوں کے روٹس، چیکنگ پوائنٹس اور تعینات پولیس نفری کے فرائض کا تفصیلی معائنہ کیا۔