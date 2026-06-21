اسلام آباد چیمبر اور میسرز ریاض اینڈ سنز کے مابین معاہدہ
کاروباری برادری کو جدید انجینئر نگ سہولیات،خصوصی مراعات فراہم کی جائیں گی
اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ( آئی سی سی آئی) اور GOAT انجینئرنگ اینڈ Colts انجینئر نگ میسر زریاض اینڈ سنز کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ، جس کا مقصد اسلام آباد کی کاروباری برادری کو جدید انجینئر نگ سہولیات اور خصوصی مراعات فراہم کرنا ہے ۔ معاہدے پر آئی سی سی آئی کے صدر سردار طاہر محمود اور GOAT اینڈ Colts انجینئر نگ کے چیئر مین و بانی میاں اسامہ وحید نے چیمبر ہاؤس میں دستخط کیے ۔ اس شراکت داری کے تحت آئی سی سی آئی کے اراکین کو انجینئر نگ نسلٹیشن پر 15 سے 20 فیصد تک رعایت ،مفت تکنیکی مشاورت،ابتدائی پراجیکٹ جائزے ، فزیبلٹی اسٹڈیز، کوالٹی انشورنس اور پراجیکٹ نگرانی جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں اراکین کو ترجیحی بنیادوں پر خدمات 24 گھنٹے سپورٹ، پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپس سرٹیفکیشن پروگرامز اور صنعتی نیٹ ورکنگ فورمز تک رسائی بھی حاصل کن ہوگی۔