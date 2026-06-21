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اسلام آباد چیمبر اور میسرز ریاض اینڈ سنز کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد چیمبر اور میسرز ریاض اینڈ سنز کے مابین معاہدہ

کاروباری برادری کو جدید انجینئر نگ سہولیات،خصوصی مراعات فراہم کی جائیں گی

اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ( آئی سی سی آئی) اور GOAT انجینئرنگ اینڈ Colts انجینئر نگ میسر زریاض اینڈ سنز کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ، جس کا مقصد اسلام آباد کی کاروباری برادری کو جدید انجینئر نگ سہولیات اور خصوصی مراعات فراہم کرنا ہے ۔ معاہدے پر آئی سی سی آئی کے صدر سردار طاہر محمود اور GOAT اینڈ Colts انجینئر نگ کے چیئر مین و بانی میاں اسامہ وحید نے چیمبر ہاؤس میں دستخط کیے ۔ اس شراکت داری کے تحت آئی سی سی آئی کے اراکین کو انجینئر نگ نسلٹیشن پر 15 سے 20 فیصد تک رعایت ،مفت تکنیکی مشاورت،ابتدائی پراجیکٹ جائزے ، فزیبلٹی اسٹڈیز، کوالٹی انشورنس اور پراجیکٹ نگرانی جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں اراکین کو ترجیحی بنیادوں پر خدمات 24 گھنٹے سپورٹ، پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپس سرٹیفکیشن پروگرامز اور صنعتی نیٹ ورکنگ فورمز تک رسائی بھی حاصل کن ہوگی۔ 

 

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