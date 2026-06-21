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ایف چودہ ،پندرہ کو خوبصورت بنانے کیلئے اقدامات کا آغاز

  • اسلام آباد
ایف چودہ ،پندرہ کو خوبصورت بنانے کیلئے اقدامات کا آغاز

سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹن (ر) محمد محمود کا دورہ ،کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی (FGEHA) کے سیکٹر F-14 اور F-15کو پاکستان کے جدید ترین، خوبصورت اور ماحول دوست رہائشی سیکٹرز میں تبدیل کرنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کیپٹن (ر) محمد محمود اور ڈی جی اتھارٹی کیپٹن (ر) ظفر اقبال کی ہدایات کی روشنی میں اتھارٹی کی ٹیکنیکل ٹیم نے ہارٹیکلچر، لینڈ سکیپنگ اور ماحولیاتی خوبصورتی کے جامع منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے ۔اس سلسلے میں آج ہارٹیکلچر کے معروف ماہر اور کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (CDA) کے ایڈوائزر ڈاکٹر پرویز احسن نے اتھارٹی کے انجینئرز اور ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے بعد انہوں نے سیکٹر F-14 اور F-15 کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قدرتی ماحول کو محفوظ رکھتے ہوئے عالمی معیار کے لینڈ اسکیپ، شجرکاری اور تفریحی سہولیات کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اہم تکنیکی تجاویز اور ہدایات جاری کیں۔ اجلاس میں منصوبے کے کنسلٹنٹ M/s عثمانی اینڈ کمپنی کو ہدایت کی گئی کہ وہ تمام ڈیزائنز اور ماسٹر پلان میں جدید ہارٹیکلچر، لینڈ اسکیپنگ اور ماحول دوست سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کریں۔ اسی طرح نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن (NLC) کے نمائندوں کے ساتھ بھی تفصیلی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان کے دائر? کار میں نرسریوں کے قیام، چیک ڈیمز کی تعمیر اور گرین انفراسٹرکچر سے متعلق کام شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 

 

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