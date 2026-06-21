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محرم الحرام میں میں امن کیلئے تمام وسائل بروئے کا لائینگے ،آئی جی

  • اسلام آباد
محرم الحرام میں میں امن کیلئے تمام وسائل بروئے کا لائینگے ،آئی جی

امام بارگاہ اثناء عشری G-6/2اور امام بارگاہ باب العلمI-8 کا دورہ ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے دیگر سینئر افسران کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں محرم الحرام کے سکیورٹی انتظامات، فیلڈ ڈپلائمنٹ اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس کے دوران محرم الحرام میں سی ٹی ڈی اور SWAT فورس کی تعیناتی، خصوصی آپریشنز اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر حکمتِ عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی نے سینئر پولیس افسران کو تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے محفوظ اور پْرامن ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کیں۔بعد ازاں آئی جی نے امام بارگاہ اثناء عشری G-6/2اور امام بارگاہ باب العلمI-8 کا دورہ کیا۔ انہوں نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران فول پروف سکیورٹی انتظامات ہر صورت یقینی بنائے جائیں گے اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سیف سٹی اسلام آباد میں قائم مرکزی کنٹرول روم سے جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹمز کے ذریعے تمام جلوسوں اور مجالس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے ۔ 

 

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