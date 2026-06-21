ممکنہ مون سون ،انتظامات کو جلد حتمی شکل دی جائے ،کمشنر
تمام اضلاع کو ضروریات،درکار وسائل کی ڈیمانڈ پی ڈی ایم اے کو ارسال کرنیکی ہدایت
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار) کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک کی زیر صدارت مون سون کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن زینیا ہمایوں، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سید نذارت علی شاہ و دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی، ڈپٹی کمشنرز جہلم، اٹک، چکوال اور مری ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے ۔اجلاس میں مون سون بارشوں کے دوران ممکنہ اربن فلڈنگ، نالہ جات میں طغیانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام اضلاع اپنی ضروریات اور درکار وسائل کی تفصیلی ڈیمانڈ پی ڈی ایم اے کو ارسال کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت اور مؤثر ردعمل یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس باقاعدہ موک ایکسرسائزز منعقد کریں تاکہ تمام اداروں کی استعداد کار اور ہنگامی ردعمل کے نظام کا عملی جائزہ لیا جا سکے ۔ فلڈ ریلیف کیمپوں، ایمرجنسی کنٹرول رومز اور ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو مکمل فعال رکھا جائے اور صحت، خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔ واسا، میونسپل کارپوریشن و دیگر متعلقہ ادارے مین ہولز کی جیو ٹیگنگ مکمل کر کے مین ہولز پر کورز کی موجودگی یقینی بنائیں۔