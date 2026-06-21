چودھری شافع کی کینیڈین ہائی کمشنر سے ملاقات ،تعاون بڑھانے پر اتفاق
زراعت،لائیو سٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کئے جائیں گے
راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار )صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی سے کینیڈا کے سفارت خانے میں ملاقات کی جس میں دوطرفہ معاشی تعاون بڑھانے اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت ہوئی۔ پنجاب اور کینیڈا کے مابین زراعت،لائیو سٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق ہوا، ملاقات میں کینیڈین پلسز ایسوسی ایشن اور پاکستان کی کینولا ایسوسی ایشن کے مابین اشتراک پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دوطرفہ معاشی تعاون بڑھانے کیلئے دونوں جانب سے فوکل پرسنز مقرر کردئیے گئے ۔ملاقات میں ماہ اگست میں کینیڈا میں ہونے والی انٹرنیشنل ایکسپو کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ چین کے دوروں کے دوران طے پانے والے معاہدوں کو عملی شکل دینے سے پنجاب میں نئی سرمایہ کاری آئی ہے امید کرتے ہیں کہ کینیڈا سے بھی پنجاب میں سرمایہ کاری آئے گی ہائی کمشنر کینیڈا کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کریں گے ۔