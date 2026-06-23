صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر امتحانات ،7امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • اسلام آباد
انٹر امتحانات ،7امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

کنٹرولر امتحانات کے دورے ،اٹک سے پانچ ،پنڈی سے دو امیدوار پکڑے گئے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )تعلیمی بورڈ، راولپنڈی کے زیرِ انتظام امتحانات شفافیت، میرٹ، نظم و ضبط اور جوابدہی کے اعلیٰ معیار کے مطابق منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر نے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 فار بوائز فتح جنگ ،گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز فتح جنگ، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر1 پنڈی گھیب، گورنمنٹ ایسو سی ایٹ کالج فار وویمن پنڈی گھیب، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر1 پنڈی گھیب اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کھوڑ کمپنی کا دورہ کیا دورے کے دوران گورنمنٹ ہائی سکول پنڈی گھیب سے پانچ اُمیدواروں ،امتحانی مرکز گورنمنٹ گریجویٹ کالج اصغر مال راولپنڈی سے دو اُمیدوار، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر 1 جنڈ اٹک سے پانچ اُمیدوارنقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ ے گئے ۔ جن کے خلاف قواعد کے مطابق یو ایم سی کیس رجسٹرڈ کر کے ڈسپلن برانچ کو بھجوادیئے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انتظامیہ کی لاپروائی کچرے کے ڈھیر : لیاری ایکسپریس وے غیر محفوظ، حادثات کے خدشات

بلڈرز کے عدم تعاون پر عدالت برہم، عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج

بہتر تعلیم کیلئے ڈیجیٹل نظام کو فروغ دے رہے ،گہنور لغاری

سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی جناح اسپتال کیلئے امداد

گورنر سے چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤ نڈیشن کی ملاقات

آئی جی سندھ کی زیرِ تربیت اے ایس پیز سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس