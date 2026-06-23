صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،سنگین جرائم میں ملوث 8 جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،سنگین جرائم میں ملوث 8 جرائم پیشہ افراد گرفتار

ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد ،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث آٹھ جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج ،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ شالیمار، تھانہ سمبل،تھانہ سبزی منڈی،تھانہ لوہی بھیر اور تھانہ بنی گالہ پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 215 گرام چرس،904 گرام ہیروئن، 236 گرام آئس ،20 بوتل شراب ،ایک خنجراورایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کیا گیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

9 اور 10 محرم کو بجلی کی مسلسل فراہمی کیلئے 160 ہنگامی مراکز ، خصوصی ٹیمیں تشکیل

گوالوں کی ہڑتال ، دودھ کی فراہمی بند: دکاندار اور شہری پریشان

جلوسوں کیساتھ کلینک آن وہیل کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

ڈسکہ :مجالس ،جلوسوں کیلئے فول پروف سکیورٹی انتظامات

وزیرآباد :عزادار وں کو سہولیات کیلئے میڈیکل کیمپ قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس