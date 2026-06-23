صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس 15نومبر کو لاہور میں ہوگی

  • اسلام آباد
جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس 15نومبر کو لاہور میں ہوگی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان نے 15 نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں آل پاکستان اہلحدیث (استحکام پاکستان) کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی کابینہ کا اجلاس ہواجس کی صدارت امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کی، جبکہ ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی بھی شریک تھے ۔ اجلاس میں تنظیمی، دعوتی اور قومی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کانفرنس کی تیاری اور انتظامی امور کے لیے سید سبطین شاہ نقوی کو کانفرنس کا کنوینیر مقرر کیا گیا ہے ، جو تمام تر انتظامات کی نگرانی کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل، ریونیو اہداف بہتر کرنیکی وارننگ

محکمہ فوڈ کی کارروائی،ایک من ملاوٹی سرخ مرچیں تلف

ساتویں محرم کیلئے ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری

دوران محرم ڈرون کے استعمال،فضائی کوریج پر پابندی

ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن کا آغاز، داخلوں کا شیڈول جاری

ایم این ایس انجینئرنگ یونیورسٹی کی عالمی اے آئی کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس