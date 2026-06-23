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سرچ آپریشنز ،15 مشکوک افراد،20 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
سرچ آپریشنز ،15 مشکوک افراد،20 موٹر سائیکل تھانے بند

588افراد،288گھرانوں، 22ہوٹلوں 245موٹر سائیکلوں ، 137 گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 588 افراد،288گھرانوں، 22 ہوٹلوں، 36 دکانیں، 245موٹر سائیکلوں اور 137 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 15 مشکوک افراد اور 20موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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