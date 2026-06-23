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ایچ ای سی ریجنل سینٹر پشاور میں اورینٹیشن سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایچ ای سی ریجنل سینٹر پشاور میں اورینٹیشن سیشن کا انعقاد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایچ ای سی نے خیبرپختونخوا بھر کی یونیورسٹیوں کے لیے ایچ ای سی ریجنل سینٹر پشاور میں او آر آئی سی کے قیام کی اہمیت اور او آر آئی سی کی کارکردگی اور درجہ بندی کو بہتر بنانے کے اقدامات کے عنوان سے ایک اورینٹیشن سیشن کا انعقاد کیا۔

سیشن میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی، ڈپٹی ڈائریکٹر (ایچ ای سی ریجنل سینٹر) شعیب الرحمن نے یونیورسٹیوں کے تحقیقی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے ، جدت طرازی کو فروغ دینے ، صنعت کے ساتھ روابط کو آسان بنانے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مجموعی معیار اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں او آر آئی سی کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔

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