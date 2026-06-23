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بنی گالا میں خاتون کے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
بنی گالا میں خاتون کے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار

گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا سگا باپ، سابقہ شوہر اور سسر شامل ہیں،ڈی آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ بنی گالا کی حدود میں خاتون کے قتل میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا سگا باپ، سابقہ شوہر اور سسر شامل ہیں۔ ڈی آئی جی جواد طارق نے میڈیا کو بتایا کہ مسمات بشریٰ کو تھانہ بنی گالا کی حدود میں مورخہ 20 مئی 2026 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ملزمان نے قتل کو بجلی کا کرنٹ لگنے کا واقعہ ظاہر کرکے فوری تدفین کر دی تھی تاکہ ثبوت مٹائے جا سکیں۔ تاہم، پولیس کو معاملہ مشکوک نظر آیا اور تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ تھانہ بنی گالا پولیس نے سیف سٹی کیمروں، ہیومن انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس اندھے قتل کو ٹریس کرکے ملزمان تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیموں نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان میں ظاہر شاہ (سگا باپ)، اسد خان (سابقہ شوہر) اور پیر محمد (سسر) شامل ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ اندھے قتل کا ٹریس کرکے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیموں کو شاباش دی جاتی ہے ۔ 

 

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