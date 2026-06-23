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بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح کے تعلیمی وفد کا دورہ پاکستان مکمل

  • اسلام آباد
بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح کے تعلیمی وفد کا دورہ پاکستان مکمل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح کے تعلیمی وفد نے پاکستان کا ایک ہفتہ طویل دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا۔۔۔

 جس کا مقصد دونوں ممالک کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان تعلیمی تعاون کو مضبوط بنانا اور باہمی اشتراک کو فروغ دینا تھا۔دورے کے اختتامی مرحلے کے دوران، وفد نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی (کے ایم یو) پشاور، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر پشاور، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ای ٹی) پشاور اور انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز (آئی ایم سائنسز) پشاور کا دورہ کیا۔ وفد نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی (نیوٹیک) اسلام آباد کا بھی دورہ کیا، آخری دن، وفد نے کوہسار یونیورسٹی مری کا دورہ کیا اور بعد ازاں نتھیا گلی کا سفر کیا۔

 

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