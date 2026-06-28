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نوشہرہ میں بھی یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا

  • اسلام آباد
نوشہرہ میں بھی یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا ) یوم عاشورہ دسویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ پرامن انداز میں منایا گیا۔۔۔۔

 نوشہرہ کینٹ آمام بارگاہ علی مسجد اور آمام بارگاہ خٹک بلڈنگ سے یوم عاشورہ عزاداری شبیہ زلجناح کے ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے نماز ظہراین کے بعد شوبرا چوک سے ہوتے ہوئے آمام بارگاہ علی مسجد میں اختتام پزیر ہوا۔نوشہرہ کینٹ کا دوسرا ماتمی جلوس خٹک بلڈنگ آمام بارہ گاہ میں پرامن انداز میں اختتام پزیر ہوا۔نماز عشاء کے بعد شام غریبہ برپا کی گئی۔ 

 

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