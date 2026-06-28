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9اور10محرم الحرام کے دوران اسلام آباد میں بہترین ٹریفک انتظامات

  • اسلام آباد
9اور10محرم الحرام کے دوران اسلام آباد میں بہترین ٹریفک انتظامات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 9اور10محرم الحرام کے دوران بہترین ٹریفک انتظامات کو یقینی بنایا ۔۔۔

،اس سلسلے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس نے خصوصی ٹریفک پلان جاری کیا تھا،پلان کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس کے 500سے زائد افسران و جوان شہر کے مختلف اہم شاہراہوں اور دیگر مقامات پر اپنے فرائض موثرانداز میں سرانجام دیتے رہے۔ ، مجالس اور جلوسوں کے دوران ٹریفک کی روانی کو بھی بہتر انداز میں برقراررکھا گیا تاکہ دوران سفر شہریوں کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

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