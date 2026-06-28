صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ،اختیار ولی کا بچے سے زیادتی پر اظہار افسوس ،انصاف کی یقین دہانی

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،اختیار ولی کا بچے سے زیادتی پر اظہار افسوس ،انصاف کی یقین دہانی

نوشہرہ (نمائندہ دنیا ) وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی کا بدرشی مدینہ کالونی میں چھ سالہ معصوم بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعہ پر تشویش کا اظہار ۔۔۔۔

پولیس کی بروقت کارروائی نہ کرنے پر ڈی پی او نوشہرہ اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کردیا۔مقامی جرگہ کی جانبدارنہ دباو پر ملوث افراد کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی گئی ۔متاثرہ بچے کے والد پر ملزم کا تشدد مقدمہ درج کروانے کے بچائے متاثرہ بچے کے والد کو حوالات میں بند کردیا جوکہ افسوس ناک ہے ۔ ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے اور متاثرہ بچے کے خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل