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اسلام آباد ،25 اشتہاریوں سمیت 33 جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،25 اشتہاریوں سمیت 33 جرائم پیشہ افراد گرفتار

ملزمان کے قبضہ سے 230گرام آئس،30بوتل شراب، خنجر اور تین پستول برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتار ی کیلئے موثر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ سیکرٹریٹ، تھانہ رمنا، تھانہ سمبل، تھانہ ترنول، تھانہ کھنہ اور تھانہ سہالہ پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 230گرام آئس،30بوتل شراب،ایک خنجر اور مختلف بور کے تین عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 25مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔ 

 

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