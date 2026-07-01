صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیٹی چوک چلڈرن پارک کی تیزئن و آرائش کا کام جاری

  • اسلام آباد
کمیٹی چوک چلڈرن پارک کی تیزئن و آرائش کا کام جاری

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ہارٹیکلچر ایجنسی راولپنڈی کی جانب سے شہر کے تفریحی مقامات کی خوبصورتی اور شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے سلسلے میں۔۔۔

 ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی راولپنڈی کی خصوصی ہدایات پر کمیٹی چوک چلڈرن پارک میں خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد نہ صرف پارک کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نکھارنا ہے بلکہ شہریوں خصوصاً بچوں اور اہلِ خانہ کو ایک صاف، خوشگوار اور صحت مند تفریحی ماحول مہیا کرنا بھی ہے ۔پارک کے مختلف حصوں میں باغبانی اور تزئین و آرائش کے کاموں کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ

سرکاری ہسپتالوں کی سخت مانیٹرنگ کی جارہی‘ نوید احمد

گوجرانوالہ کے تجارتی شعبوں میں وسیع استعداد ‘محمد علی

ماں بیٹی پر تشدد‘ 3 افراد کیخلاف مقدمہ

فوڈپوائنٹس کو جرمانے

دو افراد کے خلاف مقدمات

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر