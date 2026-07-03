صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولر امتحانات کے دورے ،تین امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

  • اسلام آباد
کنٹرولر امتحانات کے دورے ،تین امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

تینوں امیدواران کے خلاف بورڈ قوانین کے مطابق کیس رجسٹرڈ کر دیئے گئے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے زیراہتمام امتحانی نظام کو یقینی بنانے کے لیے کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار وویمن حسن ابدال، گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول حسن ابدال، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج حسن ابدال کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے امتحانی انتظامات، سکیورٹی، سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور ایس او پیز پر عملدرآمد کا جائزہ لیا۔ دورانِ معائنہ امتحانی مرکز گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی (سینٹر-اے ) سے دو امیدوار، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول للہ ٹاؤن جہلم تحصیل پنڈ دادن خان (مشترکہ) سے ایک امیدوار نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ، تینوں امیدواران کے خلاف بورڈ قوانین کے مطابق کیس رجسٹرڈ کر دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈولفن فورس کی 6 ماہ میں کارروائیاں ، 160 سے زائد اشتہاری گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، انسداد گداگری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

یورپی یونین وفد کا واسا کسٹمر ریلیشنز سنٹر کا دورہ، کارکردگی کو سراہا

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز، عوامی مسائل سنے

قومی بیج و زرعی بایوٹیکنالوجی پالیسی 2025 پر مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ