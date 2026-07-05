صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کا ریڈ زون کا دورہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا ریڈ زون کا دورہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس سکیورٹی رانا عمر فاروق نے ریڈ زون کے مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا۔ انہوں نے سکیورٹی انتظامات اور چیکنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور انہیں سکیورٹی ڈیوٹی انتہائی ذمہ داری، مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں سرانجام دینے کی ہدایت کی۔مزید براں مشکوک گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور افراد کی موثر چیکنگ یقینی بنانے ، سکیورٹی کے تمام ایس او پیز پر عملدرآمد کرنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر اولیا کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنیکا ٹاسک

زرعی یونیورسٹی میں مینگو اینڈ ڈیٹس فیسٹیول کا افتتاح

واسا ملتان کی تاریخ کی ریکارڈ 29 کروڑ ریکوری

پیرا فورس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، بہتری کی ہدایت

اجمل چانڈیہ کی ہسپتال آمد، زخمی صفائی ورکرز کی عیادت

ڈی پی او مظفرگڑھ کا اردل روم، 15اہلکاروں کو مختلف سزائیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل