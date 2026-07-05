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شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،آئی جی

  • اسلام آباد
شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا۔

 امن و امان کی مجموعی صورتحال، جدید سرویلنس سسٹم کے موثر استعمال اور پولیس آپریشنز میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مزید بہتر بنانے کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، آئی جی نے ہدایت کی کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کو زیادہ موثر اور مربوط انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ جرائم کی روک تھام میں بہتری لائی جا سکے اور شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جا سکے ،انہوں نے کہا کہ پولیس آپریشنز اور سیف سٹی سسٹم کے درمیان بہتر ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔، جس سے نہ صرف فوری ریسپانس میں بہتری آئے گی بلکہ جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی اور ان کے خلاف کارروائی بھی مزید موثر ہو گی،اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ڈیٹا شیئرنگ کے نظام کو بہتر بنایا جائے ، جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹمز کی کارکردگی کو مسلسل اپڈیٹ رکھا جائے اور فیلڈ یونٹس کے ساتھ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنایا جائے ۔

 

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