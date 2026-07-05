ڈی آئی جی لا کا اردل روم ،پولیس افسروں کے مسائل سنے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر محمد عتیق طاہرنے اسلام آبادپولیس کے افسران و جوانوں کو درپیش محکمانہ اور ذاتی نوعیت کے مسائل کے بروقت اور ترجیحی بنیادوں پر حل کو یقینی بنانے کیلئے اردل روم کا انعقاد کیا ۔
اردل روم میں پولیس افسران و جوانوں نے ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل کے سامنے رکھے ، ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر نے سنگین نوعیت کے معاملات پر متعلقہ پولیس افسران کو از سر نو انکوائریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔،جبکہ پولیس افسران و جوانوں کے باقی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے ،اس موقع پر ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر نے کہا کہ افسران و جوانوں کی ویلفیئر کے لئے متعدد اقدامات کئے گئے ہیں جن میں رہائش ، بہترین طبی سہولیات اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا شامل ہیں، انہوں نے افسران و جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوکر کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو میر ے دفتر کادروازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلا ہے ، ہم سب نے مل کر اس شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ۔