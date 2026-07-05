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ڈی آئی جی لا کا اردل روم ،پولیس افسروں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی لا کا اردل روم ،پولیس افسروں کے مسائل سنے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر محمد عتیق طاہرنے اسلام آبادپولیس کے افسران و جوانوں کو درپیش محکمانہ اور ذاتی نوعیت کے مسائل کے بروقت اور ترجیحی بنیادوں پر حل کو یقینی بنانے کیلئے اردل روم کا انعقاد کیا ۔

 اردل روم میں پولیس افسران و جوانوں نے ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل کے سامنے رکھے ، ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر نے سنگین نوعیت کے معاملات پر متعلقہ پولیس افسران کو از سر نو انکوائریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔،جبکہ پولیس افسران و جوانوں کے باقی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے ،اس موقع پر ڈی آئی جی لاء اینڈ آرڈر نے کہا کہ افسران و جوانوں کی ویلفیئر کے لئے متعدد اقدامات کئے گئے ہیں جن میں رہائش ، بہترین طبی سہولیات اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا شامل ہیں، انہوں نے افسران و جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوکر کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو میر ے دفتر کادروازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلا ہے ، ہم سب نے مل کر اس شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ۔

 

 

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