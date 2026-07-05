صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،شاہراہوں کی خوبصورتی ،بحالی کیلئے 1441 ملین جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،شاہراہوں کی خوبصورتی ،بحالی کیلئے 1441 ملین جاری

اسلام آباد ،شاہراہوں کی خوبصورتی ،بحالی کیلئے 1441 ملین جاری سری نگر ،اسلام آباد ہائی ویز ،فیض آباد سے سرینا چوک ،ڈی چوک تا ایف الیون روڈز شامل

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت داخلہ نے وفاقی دارالحکومت کی مختلف شاہراہوں کی خوبصورتی، ہارٹیکلچر کی بہتری اور بحالی کے لیے کل 1 ارب 44 کروڑ 10 لاکھ روپے (1441 ملین روپے ) کے چار منصوبوں کی منظوری دی ہے ، دستاویزات کے مطابق ان منصوبوں کے تحت سری نگر ہائی وے پر کنونشن سینٹر سے این-5 تک ہارٹیکلچر کی بہتری اور بحالی کا کام کیا جائے گا جس کا تخمینہ 31 کروڑ 60 لاکھ (316 ملین) روپے لگایا گیا ہے ۔ دوسرے منصوبے کے تحت فیصل مسجد سے ٹی چوک تک اسلام آباد ہائی وے کی خوبصورتی اور بحالی کے منصوبے پر 68 کروڑ 70 لاکھ (687 ملین) روپے کی منظوری دی گئی ہے ، جناح ایونیو پر ڈی چوک سے ایف الیون مرکز تک ہارٹیکلچر کی بہتری کے لیے 24 کروڑ 60 لاکھ (246ملین) روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ مری روڈ پر فیض آباد سے سرینا چوک تک بحالی اور خوبصورتی کے منصوبے پر 19 کروڑ 20 لاکھ (192 ملین) روپے لاگت کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

متحدہ شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ،معاملات وفاق کو دینے کی بات سازش:سندھ حکومت

مخالفین ترقیاتی کاموں پر رونا شروع کردیتے ہیں، میئر

امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار قابلِ تحسین، تنظیم اسلامی

ایف آئی اے حکام کیخلاف توہین عدالت کی سماعت ملتوی

اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ محفوظ

ڈیفنس کے کیفے میں خواتین کا جھگڑا،لڑکی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل