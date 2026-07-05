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کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد:پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز تقریب

  • اسلام آباد
کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد:پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز تقریب

کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد:پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز تقریب صنعت، سرکاری خدمات، تحقیق کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈز عطا

اسلام آباد (خصوصی  رپورٹر )کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد (سی یو آئی) کے پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں پہلی الومنائی ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب ہوئی، جس میں صنعت، سرکاری خدمات، کاروباری اختراع اور تحقیق کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے فارغ التحصیل طلبہ کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ریکٹر سی یو آئی پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے بطور مہمانِ خصوصی کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ماجد اقبال انچارج اسلام آباد کیمپس نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ پروفیشنل اچیومنٹ ایوارڈ ، ڈاکٹر سید مزاہر عباس (اسلام آباد کیمپس)، انٹینا و وائرلیس کمیونیکیشن ماہر اور جی ایم ای آسٹریلیا میں لیڈ انٹینا ڈیزائن انجینئر، رنرز اپ،عاطف اعوان (ایبٹ آباد) اور ڈاکٹر انم علی (اسلام آباد) ،انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ ایوارڈ ، فرقان عزیز (لاہور کیمپس)، بانی و سی ای او انووزون، جن کی کمپنی 120 سے زائد ممالک میں خدمات فراہم کرتی ہے ۔ رنرز اپ، محسن صدبرگ (اٹک) اور عمر شعیب (ساہیوال)،سوشل امپیکٹ ایوارڈ ، ڈاکٹر محمد ریحان رشید (ورچوئل کیمپس)، سی ای او میڈیاٹِز فاؤنڈیشن، رنرز اپ، جنید حسن (اٹک) اور محمد عادل جاوید (لاہور)،ڈسٹنگوِشڈ ینگ الومنی ایوارڈ - افراح تحلیل (لاہور کیمپس)، سول سروس امتحان میں شاندار کامیابی پر۔ رنرز اپ: محمد فہد خان (اٹک) اور منیب الحسن (واہ )کو دیا گیا ۔

 

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