صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، ہفتہ وار سرچ آپریشن ، 3ہزار سے زائد افراد کی چیکنگ

  • اسلام آباد
اسلام آباد، ہفتہ وار سرچ آپریشن ، 3ہزار سے زائد افراد کی چیکنگ

84مشتبہ افراد اور 139موٹر سائیکلوں کو قانونی کارروائی کیلئے تھانے بند کیا گیا

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری (آئی سی ٹی) پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران وفاقی دارالحکومت میں سکیورٹی اقدامات کے تحت 41بڑے کومبنگ اور سرچ آپریشنز میں 3ہزار 100سے زائد افراد کی چیکنگ کی ۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ کارروائیاں انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی ہدایت پر مختلف زونز میں متعلقہ ایس پیز کی نگرانی میں کی گئیں۔انہوں نے بتایا کہ جامع تلاشی کو یقینی بنانے کے لیے لیڈی پولیس اہلکاروں نے بھی آپریشنز میں حصہ لیا۔

آپریشنز کے دوران 3 ہزار 104افراد، ایک ہزار 438گھروں، 246ہوٹلوں، 312دکانوں، ایک ہزار 588 موٹر سائیکلوں اور 616گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 84مشتبہ افراد اور 139موٹر سائیکلوں کو مزید تصدیق اور ضرورت پڑنے پر قانونی کارروائی کیلئے متعلقہ تھانوں میں منتقل کیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے جبکہ شہر بھر میں تمام پٹرولنگ یونٹس اور خصوصی اسکواڈز سکیورٹی کو موثر بنانے کیلئے متحرک رہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹے ،گندم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ،شہری پر یشان

وزیرآباد ،علی پور چٹھہ :طویل لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن

تتلے عالی:14سالہ لڑکی سے 22دن تک زیادتی

پارکنگ سٹینڈز کروڑوں میں نیلام ،شہریوں سے زائد وصولی

راہوالی سے شہری گن پوائنٹ پر اغوا ، مکان ہتھیا لیا

لالہ موسیٰ:2ٹر بائنیں خراب ،شہر ی پانی کو ترس گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ