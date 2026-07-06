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آئیسکو کی تاریخی کامیابی، تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی

  • اسلام آباد
آئیسکو کی تاریخی کامیابی، تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی

لائن لاسز 7.60فیصد ، 6ارب 50کروڑ روپے کا اضافی ریونیو جمع،آئیسکو چیف

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) آئیسکو نے مالی سال 2025-26 کے دوران شاندار انتظامی، تکنیکی اور مالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اپنی برتری ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی۔ لائن لاسز میں نمایاں کمی، ریکوری میں ریکارڈ بہتری، ریونیو میں غیر معمولی اضافہ، بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائیوں، سسٹم اپ گریڈیشن اور صارفین کو معیاری خدمات کی فراہمی کے باعث ایک کامیاب اور مثالی ادارے کے طور پر اپنی شناخت مزید مضبوط کی۔چیف ایگزیکٹو آئیسکو انجینئر خالد محمود نے بتایا کہ آئیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے لیے 8.40 فیصد لائن لاسز کا ہدف مقرر کیا تھا۔

تاہم کمپنی کی آپریشن، کنسٹرکشن، جی ایس او، جی ایس سی اور کمرشل فارمیشنز نے بہترین منصوبہ بندی، مؤثر نگرانی اور انتھک محنت کے ذریعے لائن لاسز کو کم کرکے 7.60 فیصد تک محدود کر دیا، جو ایک غیر معمولی کامیابی اور ادارے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے ،درست اور بروقت بلنگ، بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن، نئے گرڈ اسٹیشنز کی تعمیر، اوورلوڈ فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن، مؤثر مینٹیننس اور جدید نظامِ تقسیم کے باعث آئیسکو نے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کا اضافی ریونیو حاصل کیا، جو قومی خزانے میں جمع کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف آئیسکو بلکہ قومی معیشت کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ 

 

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