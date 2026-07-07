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اسلام آباد ،3اشتہاریوں سمتی 16جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،3اشتہاریوں سمتی 16جرائم پیشہ افراد گرفتار

کراچی کمپنی ،گولڑہ ،سبزی منڈی ،سہالہ ،بنی گالہ میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث تین مجرمان اشتہاریوں سمیت 16 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس تھانہ کراچی کمپنی، تھانہ گولڑہ،تھانہ سبزی منڈی، تھانہ سہالہ، تھانہ لوہی بھیر اور تھانہ بنی گالہ پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,210گرام چرس ، 1,215 گرام ہیروئن،1,174گرام آئس،80 بوتلیں شراب، ایک خنجر اور مختلف بور کے چار پستول معہ ایمونیشن برآمد کئے گئے۔ 

 

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