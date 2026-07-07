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اسلام آباد ،سرچ آپریشنز ،6مشکوک افراد ،25موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،سرچ آپریشنز ،6مشکوک افراد ،25موٹر سائیکل تھانے بند

338 افراد، 179گھروں، آٹھ ہوٹلوں ،217موٹر سائیکلوں اور 73 گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 338 افراد، 179گھروں، آٹھ ہوٹلوں، 46 دکانیں،217 موٹر سائیکلوں اور 73 گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے چھ مشکوک افراد اور 25 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ 

 

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